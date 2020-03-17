Закрытую из-за коронавируса российско-польскую границу разрешили пересечь пешеходам

Закрытую из-за коронавируса российско-польскую границу разрешили пересечь пешеходам
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Российско-польскую границу, закрытую из-за распространения коронавируса, временно разрешили пересекать пешеходам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Radio Olsztyn.

«Ранее польско-российскую границу не разрешалось пересекать пешком. Только на автотранспорте или велосипедах. Но после закрытия польской границы из-за СОVID-19 появилось несколько десятков человек, которые хотели вернуться в свою страну, но не имели никаких транспортных средств. Вот почему пограничники согласились пропустить пешеходов из двух стран», — пояснила представитель варминско-мазурского отделения погранслужбы Мирослава Александрович.

По её словам, с минувшей субботы границу преодолели пешком более 50 человек. Подавляющее большинство — граждане России, которые возвращались на родину. Пункты пропуска также пересекли несколько поляков.

Источник информагентства с российской стороны подтвердил, что границу Калининградской области временно можно пересечь пешком.

Из-за распространения нового коронавируса в соседней республике ввели положение эпидемиологической угрозы. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что республика вводит запрет на въезд для иностранцев. Автомобильные пункты пропуска закрыли 15 марта. Особый режим ввели на 10 дней с возможностью продления ещё на 20 дней, а потом — на месяц.


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