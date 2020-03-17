Открыта горячая линия для калининградцев, которые находятся в Европе

«Региональный информационный центр туризма» Калининградской области работает в режиме горячей линии для калининградцев, находящихся сейчас на территории стран Европы и планирующих вернуться домой. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного правительства.



Телефоны для обращений (с 10:00 — 19:00 без выходных (калининградское время):

— 8-800-200-55-39,

— +79119673772,

— +79128683929,

— +79118683667,

— +79118683775.

Почта: info@visit-kaliningrad.ru.

«Как вернуться в Калининград из любой точки мира: авиаперелетом до Москвы, далее через транзитный терминал в Калининград», — отметили в правительстве. Актуальная информация о рейсах, осуществляемых авиакомпаниями публикуется на сайте Ростуризма.

Горячая линия Турпомощи по COVID-19:

— 8-499-678-12-03 (круглосуточно);

— 8-915-117-04-51 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 по московскому времени).

Более подробная информация — на сайте регионального туристско-информационного центра.

На сайте Министерства иностранных дел также указаны телефоны горячих линий для граждан, попавших в экстренную ситуацию за рубежом. Для этого необходимо зайти на сайт МИД РФ — раздел «Карта мира» — выбрать страну, в которой вы находитесь (например, Польша).

Телефоны горячей линии МИДа для российских граждан:

— Польша +48 601-25-86-64;

— Литва +370 683 381-65;

— Германия +49 157 77-96-41-41, +49 171 811 34 58;

— Испания +34 91 563-71-92, +34 670 84-87-73;

— Египет +20 128 009-50-99.

Полный перечень стран указан на сайте.

Всем гражданам, вернувшимся из-за рубежа, необходимо сообщить об этом по телефону 112.