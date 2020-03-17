Главное о коронавирусе во вторник

Главное о коронавирусе во вторник
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Калининградской области теперь пять подтвержденных случаев коронавируса. Во вторник стало известно, что вирус нашли у женщины, вернувшейся из Польши и ее «контактного лица». Обе заболевшие сейчас находятся в инфекционной больнице, заболевание протекает в легкой форме. Всего в стране число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 человек. Из всех зараженных 104 случая — завозные, 10 человек заразились уже на территории РФ.

На «домашнем карантине» в области находится около 450 человек (это цифра по состоянию на понедельник), 9 из них — в лагере «Паруса надежды» в Светлогорске, превращенном в обсерватор. Это здоровые люди из группы риска, отмечают в областном правительстве.

На коронавирус в Калининградской области проверили 850 человек. Люди, которые не входят в группу риска обязательной проверке не подлежат даже в случае недомогания. Ее можно пройти только по решению врача — нужно остаться дома и вызвать его. Федеральный Роспотребнадзор поручил губернаторам поверить всех, кто в течение двух недель вернулся из стран Европы. Как это решение будет исполняться в Калининградской области, пока не ясно.

В Калининграде на дистанционное обучение перешли 17 тысяч школьников. Это около 30% от общего числа обучающихся. Полностью на «дистанционку» перешли школы №№ 18, 19, 32, 36, 43, 44 и 56. Кроме того, родители 1066 воспитанников детских садов написали «заявления на отпуск» (чтобы не взималась плата). Полностью закрывать школы и детсады области на данный момент нет необходимости, считают в областном правительстве. Но ситуация может измениться в любой момент.

В области вступил в силу режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия, планировавшиеся на март и апрель, отменены. В частности перенесены мероприятия в честь штурма Кенигсберга и акция по сбору средств для Миланы Семеньковой. Власти областного центра отменяют личные приемы граждан, Калининградский зоопарк закрывает все павильоны с 18 марта, закрыт Музей Мирового океана. Калининградская оппозиция отменила из-за коронавируса митинг против поправок в Конституцию, запланированный на 22 марта. Президент Владимир Путин не стал отменять назначенное на 22 апреля всенародное голосование.

Открыта горячая линия для калининградцев, которые пытаются вернуться из Европы. Российско-польскую границу, закрытую из-за распространения коронавируса, временно разрешили пересекать пешеходам. В Польше количество заболевших достигло 205 человек, пятеро умерли. В Литве выявлен 21 случай коронавируса.
В Калининграде открылся штаб помощи пожилым людям, куда смогут обратиться пенсионеры, вынужденные оставаться дома. Волонтеры помогут пенсионерам с покупкой продуктов, лекарств, кормов для животных и других вещей, а также с домашними делами.

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