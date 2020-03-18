РБК: власти хотят привлечь к изготовлению масок военных, студентов и заключённых

РБК: власти хотят привлечь к изготовлению масок военных, студентов и заключённых
Виталий Невар / Новый Калининград
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает РБК со ссылкой на документ, датированный 15 марта, подлинность которого подтвердил источник, близкий к правительству.

Как передаёт издание, Мишустин обязал Минпромторг, Минобороны, Минпросвещения, Минобрнауки и Росгвардию обеспечить военным, студентам и учащимся колледжей условия для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Также Минюст и ФСИН должны привлечь к ежедневному изготовлению медицинских масок заключенных.

Минпромторгу поручено создать логистику для доставки СИЗ потребителям — в том числе при помощи «Почты России» и интернет-торговли. Кроме того, Минпромторг несёт ответственность за взаимодействие между федеральными и региональными властями для обеспечения россиян средствами защиты и продовольствием Медицинскими масками должны быть обеспечены и члены избирательных комиссий (этим с Минпромторгом должен заняться Центризбирком), пишет РБК.

Также Минпромторг отвечает за обеспечение аппаратами для искусственной вентиляции легких и для ЭКМО. Минюст должен разработать правовой акт об административной ответственности за нарушение установленных правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Минздрав и Минкомсвязь займутся разработкой сайта с актуальной информацией по коронавирусу. ФСО поручено обеспечить возможность проводить все совещания в правительстве в режиме видеоконференций.

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