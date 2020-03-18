В Польше от коронавируса вылечился нулевой пациент

В Польше выздоровел первый заболевший коронавирусом, сообщает onet.pl. «Мы с большим удовольствием сообщаем, что последующие результаты пациента „ноль“, которые пришли сегодня, являются отрицательными-и это означает, что мы можем считать его вылеченным», — заявил во вторник, 17 марта, начальник инфекционного отделения Университетской больницы в Зеленой Гуре Яцек Смыкал.



Первый случай заражения был диагностирован в Польше в ночь с 3 на 4 марта у 66-летнего жителя Цыбинки в Любуском воеводстве. Пациент провел в больнице 15 дней, попав в палату 2 марта. Министр здравоохранения Лукаш Шумовски подозревает, что к концу недели число инфекций может быть уже четырехзначным. В субботу 14 марта сообщалось, что удалось вылечить уже 13 человек. Пациент ноль — 14-й из выздоровевших.

По состоянию на 17 марта количество умерших от коронавируса в Польше достигло пяти человек. Количество заболевших новым коронавирусом составило 205 человек.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде