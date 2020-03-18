Всех школьников 23 марта отправляют на трёхнедельные каникулы

Из-за ситуации с распространением коронавируса Правительство РФ приняло решение продлить школьные каникулы до 12 апреля. Об этом, передаёт РИА «Новости», заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
«С понедельника (23 марта) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — заявил Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования.
Досрочную сдачу Единого госэкзамена перенесут на основной период, заявил, в свою очередь, временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
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