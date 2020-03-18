Почтальоны, турагенты и библиотекари: россияне назвали исчезающие профессии

Почтальоны, турагенты и библиотекари: россияне назвали исчезающие профессии
Виталий Невар / Новый Калининград
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Более половины россиян (65%) уверены, что многие профессии исчезнут в ближайшие 10 лет. Такие данные опроса портала Роструда «Работа в России» приводит ТАСС в среду, 18 марта.

Чаще всего среди исчезающих называли профессии библиотекаря (41%) и почтальона (20%). Также в числе исчезающих профессий, по мнению респондентов, продавцы, кассиры, турагенты, бухгалтеры.

«Примечательно, что данные общероссийской базы вакансий и резюме „Работа в России“ также свидетельствует о том, что спрос со стороны соискателей по многим из перечисленных профессий значительно превышает число предложений на рынке труда», — отметил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

Опрос проводился с 7 февраля по 2 марта 2020 года. В опросе приняли участие более 2600 пользователей портала «Работа в России», который является крупнейшей государственной базой вакансий. В настоящее время на портале представлено более 1,3 млн вакансий и 1,1 млн резюме.

Вакансии в Калининградской области доступны в разделе «Работа» на «Новом Калининграде».


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