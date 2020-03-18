Минспорта рекомендовало отменить все спортивные мероприятия в РФ с 21 марта

Министерство спорта опубликовало рекомендации по отмене всех официальных спортивных мероприятий в России с 21 марта. Такие меры вводят из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

«Минспорт России рекомендует общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории РФ начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Ведомство, кроме того, рекомендует исключить участие спортсменов, тренеров и иных специалистов из регионов страны, где объявлен карантин.