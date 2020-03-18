Пономарев: многие компании будут вынуждены отправлять людей в отпуска без оплаты

Большое количество калининградских предприятий в связи с пандемией коронавируса попадают в тяжелую ситуацию и будут вынуждены отправлять людей в отпуска за свой счет. Такую точку зренияв интервью порталу Rugrad.ru озвучил совладелец торговой сети Олег Пономарев.



«Большое количество калининградских предприятий, в связи с развитием пандемии, попадают в тяжелую ситуацию. Они будут вынуждены отправлять людей в неоплачиваемые отпуска (а не просто отправлять на дистанционную работу). И, как следствие, у людей начнут падать доходы и они начнут сокращать потребление всего. В том числе и продуктов. Поэтому мы ни разу не радуемся», — отметил Пономарев.

«Спар» понес серьезные убытки, связанные с курсовой разницей, из-за девальвации рубля. «У нас существуют валютные контракты, по которым мы получаем продукты. Они продаются по старым рублевым ценам. Рассчитываться по ним придется через неделю-две уже совершенно по другому курсу», — говорит совладелец «Спара».

По оценкам предпринимателя, инфляция по итогам снижения курса рубля составит порядка 30% от девальвации рубля, то есть порядка 6%.

Как сообщили «Новому Калининграду» в региональном правительстве, в среду, 18 марта, состоится заседание штаба по мерам поддержки бизнеса. Однако бизнесу стоит в первую очередь рассчитывать на федеральные меры поддержки, отметили в областном правительстве.