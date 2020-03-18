Школа Янтарного перешла на дистанционное обучение

Со среды, 18 марта, школа Янтарного переведена на дистанционное обучение. Об этом сообщил в своем «Фейсбуке» глава местной администрации Алексей Заливатский.
По его словам, свободное посещение оказалось неэффективным. «Половина детей приходит, половина не приходит. А учителя успевают уделить внимание только тем детям, которые приходят. Остальные дети болтаются без дела», — пояснил Заливатский. При этом детские сады работают в режиме свободного посещения: «Им проще (там нет образовательного процесса)», — отметил глава администрации.
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