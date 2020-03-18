Роскомнадзор: за фейки о коронавирусе СМИ рискуют лишиться лицензии

Роскомнадзор готов принять самые жесткие меры в случае распространения СМИ недостоверной информации о коронавирусе, создающей угрозу нарушения общественного порядка: вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предупреждение Роскомнадзора касается СМИ и интернет-ресурсов, работающих в РФ и/или направленных на аудиторию в РФ. Связано оно с выявленными случаями распространения ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией.

РКН напомнил, что осуществляет круглосуточный мониторинг всех СМИ, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику. А также находится в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генпрокуратурой РФ.