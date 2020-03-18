«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса

«Евровидение» отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса.
«Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно», — говорится в обращении организаторов. Отмечается, что команда Евровидения рассматривала разные варианты организации конкурса, однако в итоге сочла его проведение невозможным.
Конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме (Нидердланды). Планировалось, что Россию на конкурсе представит группа Little Big с песней Uno.
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