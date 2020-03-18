Посольство РФ в Швейцарии просит российских туристов вернуться домой из-за COVID19

Граждан России попросили побыстрее покинуть Швейцарию из-за эпидемии коронавируса. С таким обращением к российским туристам выступило посольство РФ в Швейцарии, пишет «Интерфакс».
«Напоминаем находящимся в Швейцарии российским туристам о том, что авиакомпания „Аэрофлот“ продолжает осуществлять ежедневные рейсы между Москвой и Женевой. Настоятельно рекомендуется воспользоваться возможностью выезда в Россию в самое ближайшее время», — сообщила дипмиссия в «Фейсбуке».
Как уточняет информагентство, по состоянию на 18 марта в Швейцарии коронавирусом заразилось 2,7 тыс. человек, умерли 27.
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