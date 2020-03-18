Минобр: каникулы в области продлены не будут, после них — дистанционное обучение

Минобр: каникулы в области продлены не будут, после них — дистанционное обучение
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Оперативный штаб: контролировать самоизолированных должны полиция и Росгвардия
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В Калининградской области ограничивается работа образовательных и спортивных учреждений. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 18 марта, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Как пояснила глава регионального минобра Светлана Трусенева, после каникул, которые в каждой школе проводятся в соответствии с графиком, с 30 марта или 1 апреля дети приступят к обучению, но в дистанционной форме.

«Таким образом, школы и школы-интернаты продолжат работу, в них постоянно будут находиться учителя и администрация. В настоящее время все издательства, выпускающие образовательную литературу, открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников. Бесплатный доступ открыт к платформам российской и московской электронных школ, а также другим образовательным ресурсам, которые помогут в качественном дистанционном онлайн-обучении. Также достигнута договоренность с ведущими социальными сетями страны, они помогают в организации трансляций уроков», — говорится в сообщении.

Родителям по всем возникающим вопросам необходимо обращаться в образовательную организацию, также вся актуальная информация размещается в постоянном режиме в электронном журнале.

В случае, если дома у ребенка нет компьютера или интернета, родители должны обратиться к директору школы, пояснили в областном минобре. В каждой школе этот вопрос будет решаться индивидуально. Сейчас образовательные учреждения прорабатывают эти вопросы с областным министерством цифровых технологий. Систему собираются отстроить за время каникул.

Работа учреждений среднего и высшего профессионального, а также дополнительного образования также переводится в дистанционный режим. Вопрос этот сейчас прорабатывается и должен быть решен до конца недели.

В детских садах сохраняется возможность свободного посещения. В данный момент от посещения детского сада отказались родители только 6% воспитанников. Детсады в области посещает 53 тыс. детей.

Кроме того, вносятся изменения в работу спортивных школ, кружков и секций. По рекомендации Министерства спорта РФ с 21 марта занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более чем 30 человек. При этом в учреждениях будет соблюдаться режим усиленной дезинфекции.

Дату проведения всероссийских проверочных работ назначает каждая образовательная организация самостоятельно, главное условие — они должны быть пройдены до конца учебного года.


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