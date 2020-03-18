В колониях и СИЗО запретили свидания

В колониях и СИЗО запретили свидания
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Во избежание распространения коронавирусной инфекции в российских колониях и СИЗО ввели запрет на свидания заключённых с родственниками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

«До особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий», — говорится в сообщении ФСИН.

Также, отметили в ведомстве, в учреждения категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой, а также людей, приехавших в течение 14 дней из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Если у содержащегося под стражей заметят симптомы заболевания или заподозрят COVID-19, начальникам территориальных органов ФСИН следует госпитализировать его в государственную или муниципальную больницу.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter