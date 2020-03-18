В колониях и СИЗО запретили свидания

Во избежание распространения коронавирусной инфекции в российских колониях и СИЗО ввели запрет на свидания заключённых с родственниками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.



«До особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий», — говорится в сообщении ФСИН.

Также, отметили в ведомстве, в учреждения категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой, а также людей, приехавших в течение 14 дней из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Если у содержащегося под стражей заметят симптомы заболевания или заподозрят COVID-19, начальникам территориальных органов ФСИН следует госпитализировать его в государственную или муниципальную больницу.