Суд обязал собственника снести забор вокруг моста через Гурьевку в «Санта-Барбаре»

Суд обязал собственника дамбы между поселками Кумачево и Новый ликвидировать ограждение, которое он установил вокруг нее, и восстановить доступ к мосту. Снести забор необходимо в течение 10 дней после вступления решения в законную силу, говорится в вердикте суда. Аудиозапись разбирательства имеется в распоряжении «Нового Калининграда».

Кроме того, суд признал незаконными аукцион по продаже администрацией Гурьевского района гидротехничегского сооружения и договор аренды земельного участка. Дамба будет возращена в муниципальную собственность, а участок — в государственную.

Решение суда не вступило в законную силу, участники процесса могут обжаловать его в течение месяца.