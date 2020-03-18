Суд обязал собственника снести забор вокруг моста через Гурьевку в «Санта-Барбаре»

Суд обязал собственника снести забор вокруг моста через Гурьевку в «Санта-Барбаре»
Фото Александра Лакеева
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Суд обязал собственника дамбы между поселками Кумачево и Новый ликвидировать ограждение, которое он установил вокруг нее, и восстановить доступ к мосту. Снести забор необходимо в течение 10 дней после вступления решения в законную силу, говорится в вердикте суда. Аудиозапись разбирательства имеется в распоряжении «Нового Калининграда».

Кроме того, суд признал незаконными аукцион по продаже администрацией Гурьевского района гидротехничегского сооружения и договор аренды земельного участка. Дамба будет возращена в муниципальную собственность, а участок — в государственную.

Решение суда не вступило в законную силу, участники процесса могут обжаловать его в течение месяца.

Подробно о ситуации с перекрытием моста под Гурьевском можно прочитать в публикации «Нового Калининграда».

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