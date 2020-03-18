Региональный оперативный штаб по коронавирусу поручил развозить пенсии на дом

Региональный оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией поручил безотлагательно разработать механизм для доставки пенсий на дом. Об этом говорится в протоколе поручений по итогам последнего заседания штаба.
«Совместно с АО «Почта России» оперативно разработать механизм и организовать доставку гражданам, зарегистрированным на территории Калининградской области, пенсий на дом с целью исключения посещения ими почтовых отделений на период проведения карантинных мероприятий», — говорится в документе. Поручение дано региональном минсоцполитики.
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