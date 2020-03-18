За границей сейчас находятся 100 тысяч российских туристов

Сейчас за рубежом находятся 100 тысяч туристов из России. Как передаёт ТАСС, Ростуризм просит их связаться с консульствами и туроператорами.



«По оценкам Ростуризма и туроператоров, в мире сейчас находятся около 100 тыс. организованных туристов из России <...> Ростуризм настоятельно рекомендует всем российским туристам, включая организованных, в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД РФ на территории этих стран, держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для определения вариантов возврата в Россию», — говорится в сообщении Ростуризма.

Большинство туристов находятся в странах Карибского бассейна и Юго-восточной Азии, а также в Турции. При этом «из того небольшого количества стран, которые не закрыты в связи с распространением коронавируса, туристы возвращаются планово, в соответствии с купленными билетами», сообщили в Ростуризме.

«Региональный информационный центр туризма» Калининградской области работает в режиме горячей линии для калининградцев, находящихся сейчас на территории стран Европы и планирующих вернуться домой.