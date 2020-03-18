В Калининграде заключили под стражу омича, оставившего ветерана без квартиры

В областном центре заключили под стражу 71-летнего жителя Омска, которого подозревают в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в региональном СУ СК.



По версии следствия, в мае 2018 года мужчина уговорил ветерана подписать договор купли-продажи на его квартиру на улице Чекистов под предлогом того, что юридически оформит обязательства по пожизненному содержанию. «Впоследствии мужчина оформил право собственности на указанную недвижимость на своё имя», — пояснили в ведомстве.

В отношении жителя Омска возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение». Во вторник, 17 марта, мужчине предъявили обвинение. Ленинградский районный суд заключил пенсионера под стражу до 16 мая 2020 года.

«Обвиняемый водворен в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в региональном СУ СК.