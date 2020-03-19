ВЦИОМ: 61% россиян считает, что медслужбы РФ могут защитить их от коронавируса

Более половины россиян уверены, что российские медицинские службы в силах защитить население России от распространения коронавируса в случае реальной угрозы. Их число составляет 61%, утверждается в результатах исследования ВЦИОМ.

Тем не менее, 70% опрошенных боятся заразиться коронавирусом или заразить своих родственников. Это число увеличилось с предыдущего месяца. Уверены, что заболевание опаснее обычного сезонного гриппа — 60%, думают, что они равны по опасности — 26%. Более половины россиян придерживаются мнения, что эпидемия коронавируса маловероятна в нашей стране. Только 5% опрошенных полагают, что она уже началась.

О вспышке болезни хорошо информированы 82% респондентов, а просто слышали о вирусе в той или иной степени — 99%. Доля тех, кто уверен в том, что власти принимают достаточные меры для предотвращения распространения пандемии составляет чуть больше половины (56%). Такое мнение чаще распространено среди старшего поколения 45-59 лет (56%) и 60+ лет (63%).

Опрос проводился 13 и 15 марта 2020 г. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод — телефонное интервью.