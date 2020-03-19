В России решили отсрочить выплату страховых взносов и арендные платежи для бизнеса

В России решили отсрочить выплату страховых взносов и арендные платежи для бизнеса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Кабмин принял решение ввести трёхмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку для него арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, пишет РИА «Новости».

«В этом секторе заняты миллионы людей, и он оказался в не менее сложной ситуации. Поэтому на три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — сказал он.

Как пишут «Известия», премьер-министр также отметил, что поводов для паники в связи с распространением инфекции нет. По его словам, Россия сможет справиться с угрозой, так как имеет опыт борьбы с эпидемиями и необходимые ресурсы.

К настоящему моменту в РФ зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство заражённых — в Москве. В четверг, 19 марта, в столице скончалась от инфекции первая пациентка.

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