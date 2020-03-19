За сутки на коронавирус проверили 230 калининградцев

За минувшие сутки на коронавирусную инфекцию в регионе проверили 230 человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 19 марта, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

Всего к настоящему времени в области проверено 1243 человек, выявлено 5 случаев заражения, под медицинским наблюдением 507 человек, в том числе 11 в специальном учреждении «Паруса надежды». За сутки новых случаев заражения не выявлено, число находящихся на домашнем карантине не изменилось.