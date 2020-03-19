Лукашенко назвал пандемию коронавируса «психозом»

Лукашенко назвал пандемию коронавируса «психозом»
Александр Лукашенко. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что люди больше пострадают от паники, чем от коронавируса, и назвал пандемию «психозом». Об этом пишет в четверг, 19 марта, «Интерфакс».

«Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявили Лукашенко.

Также он подчеркнул, что ситуация с заболеванием «кому-то будет на руку, а кому-то и во вред». «Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует», — отметил глава Белоруссии.

В стране был зафиксирован 51 заболевший коронавирусом.


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