Поминки и свадьбы не отменяются: в правительстве уточнили, что не попадает под запрет

Запрет на массовые мероприятия в регионе не касается «самоорганизующихся» групп. Таким образом, под него не подпадают такие мероприятия, как корпоративы, свадьбы или поминки. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Это самоорганизующиеся группы, там не продают билетов», — пояснили в пресс-службе.

В Калининградской области со среды, 18 марта, действует запрет на все массовые мероприятия с любой численностью участников. Запрещено проведения спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий до 30 апреля. К ним относятся — концерты, театральные постановки, музейные выставки, форумы и различные съезды.