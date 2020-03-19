Определен подрядчик для строительства новой школы на Сельме

Конкурсное агентство области определило подрядчика для строительства школы на ул. Рассветной в Калининграде. Итоги опубликованы 18 марта на сайте госзакупок.

Согласно протоколу, комиссия рассматривала единственную заявку, которую подало ООО «Специализированный застройщик «Акстрой». С компанией собираются заключать контракт по максимальной начальной цене — 1 млн 195 тыс. 599 руб. Ввод школу в эксплуатацию намечен на 2021 год.

По данным ЕГРЮЛ, компанию «Акстрой» учредил Сулейман Байтаров, являющийся владельцем ООО «СЗ «Акфен Престиж» и ООО «СЗ «Акфен Престиж Плюс», которые застраивают микрорайон Сельма.Как ранее заявил глава городской администрации Алексей Силанов, строительство новой школы на ул. Рассветной на Сельме в обязательном порядке предусматривает возведение новых многоквартирных домов. Это условие федерального проекта «Жилье», по которому город получил софинансирование на возведение школы.

Из-за того, что не удавалось попасть в федеральные программы, строительство школы на Рассветной несколько раз откладывалось. Ее планировалось сдать еще в позапрошлом году.

При этом единственная школа, которая сейчас существует на Сельме — гимназия № 40 — переполнена. В нынешнем году прием заявок на поступление в первые классы в ней был закрыт менее чем через месяц после старта. Всего в нее набрали 290 первоклассников, хотя школа рассчитана на 200, в прошлом году это было 315 человек.