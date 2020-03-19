Определен подрядчик для строительства новой школы на Сельме

Определен подрядчик для строительства новой школы на Сельме
Эскиз администрации Калининграда
Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

Конкурсное агентство области определило подрядчика для строительства школы на ул. Рассветной в Калининграде. Итоги опубликованы 18 марта на сайте госзакупок.

Согласно протоколу, комиссия рассматривала единственную заявку, которую подало ООО «Специализированный застройщик «Акстрой». С компанией собираются заключать контракт по максимальной начальной цене — 1 млн 195 тыс. 599 руб. Ввод школу в эксплуатацию намечен на 2021 год. 

По данным ЕГРЮЛ, компанию «Акстрой» учредил Сулейман Байтаров, являющийся владельцем ООО «СЗ «Акфен Престиж» и ООО «СЗ «Акфен Престиж Плюс», которые застраивают микрорайон Сельма.Как ранее заявил глава городской администрации Алексей Силанов, строительство новой школы на ул. Рассветной на Сельме в обязательном порядке предусматривает возведение новых многоквартирных домов. Это условие федерального проекта «Жилье», по которому город получил софинансирование на возведение школы.

Из-за того, что не удавалось попасть в федеральные программы, строительство школы на Рассветной несколько раз откладывалось. Ее планировалось сдать еще в позапрошлом году.

При этом единственная школа, которая сейчас существует на Сельме — гимназия № 40 — переполнена. В нынешнем году прием заявок на поступление в первые классы в ней был закрыт менее чем через месяц после старта. Всего в нее набрали 290 первоклассников, хотя школа рассчитана на 200, в прошлом году это было 315 человек.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter