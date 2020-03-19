Российские ученые секвенировали полный геном коронавируса

Российские ученые секвенировали полный геном коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева секвенировали из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает Минздрав РФ.

«Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения, — приводит министерство слова и.о. директора НИИ д.м.н. Дмитрия Лиознова. — Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса».

Генетические данные поместили в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2.

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