В России за сутки зарегистрировали еще 52 случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан РФ в 23 регионах, сообщает в четверг, 19 марта, Роспотребнадзор. Калининградской области в списке регионов с выявленными случаями нет.

Больше всего случаев, 12, выявлено в Москве, по 5 — в Московской и Свердловской областях, по 3 — в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях, по 2 — в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и в Краснодарском крае. По одному случаю зафиксировано в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, в Пермском крае, республиках Саха (Якутия) и Чувашия, Ханты-Мансийском автономном округе и в Санкт-Петербурге.

Всего в России зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 у граждан России, 11 у граждан иностранных государств.

Число заболевших коронавирусом в Калининградской области не изменилось и по-прежнему составляет 5 человек.