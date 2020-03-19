На всей территории России из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

На всей территории России из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Во всех 85 регионах России власти ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает ТАСС.

На дистанционное обучение переведены школы и вузы, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия. Власти всех субъектов РФ подписали соответствующие распоряжения. Последними ввели режим повышенной готовности на своих территориях регионы Центрального и Северо-Кавказского федерального округа.

Напомним, в Калининграде соответствующее решение было принято 14 марта. 

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