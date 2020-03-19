Входящим в администрацию Калининграда стали мерить температуру

Для всех, кто входит в здание администрации Калининграда, введена обязательная проверка температуры тела. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщила руководитель пресс-службы горадминистрации Инна Вербицкая.



Аналогичные меры предпринимаются в муниципальных предприятиях. Например, в МП «Калининградтеплосеть» будут мерить температуру сотрудникам по утрам с занесением данных в специальный журнал, рассказали корреспонденту «Нового Калининграда» на предприятии. В случае, если температура повышена,необходимо уведомлять медпункт и отдел управления персоналом.

«Практически ежечасно» измеряется температура сотрудникам МФЦ, отмечает администрация Калининграда в соцсетях. Отмечается, что на бумажных носителях от граждан принимается лишь та документация, которая требует наличия оригинала синей печати, все остальное — через «Электронную приёмную» на сайте мэрии.

Горвласти просят всех, у кого есть родственники пенсионного возраста, провести «с ними беседы». «Расскажите, что нет никакой разницы ни по срокам, ни по чему, если подавать документы удалённо, научите пользоваться Интернетом, если понадобится. И очень надеемся, что привычка использовать „Электронную приёмную“ останется у горожан и после карантина. Кроме того, напоминаем, что некоторые справки можно получать через портал Госуслуг. Там, так же как и на сайте администрации представлен весь перечень вопросов, по которым можно получить документы, и есть пометки, какая услуга является электронной», — напоминают в мэрии. В случае, если ответ нужно получить на бумажном носителе, горвласти советуют воспользоваться услугами «Почты России».