В областную Думу внесли поправки о штрафах за высокую траву и брошенные машины

В областную Думу внесли поправки о штрафах за высокую траву и брошенные машины
Виталий Невар / Новый Калининград
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Горсовет Калининграда внес в областную Думу поправки, предусматривающие штрафы, в том числе за ненадлежащий облик фасадом, нескошенную траву и брошенные нерабочие автомобили. Документ был опубликован на сайте облдумы 16 марта.

Депутаты горсовета предлагают внести новые пункты в областной Кодекс об административных правонарушениях. Штрафовать предлагается, за ненадлежащий облик фасадов зданий, земляные работы без разрешений, незаконно установленные заборы, своевременно нескошенную траву, размещение «непригодного к эксплуатации разукомплектованного транспортного (в том числе плавательного) средства», несоответствующие образцу указатели с наименованием улицы и номера дома, а также установленные без разрешения аттракционы, в частности, батуты.

Кроме этого, предлагается увеличить размер штрафов в целом за нарушение требований, указанных в статье об обеспечении комфортности условий проживания. Для граждан они составят от 3 до 5 тыс. руб. (сейчас — от 1 до 3 тыс. руб.), должностных лиц — от 10 до 50 тыс. руб. (сейчас — от 10 до 30 тыс. руб.), юридических — от 100 до 150 тыс. руб. (сейчас — от 30 до 50 тыс. руб.) Штрафы за повторное нарушение тоже увеличиваются.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие поправок будет способствовать «формированию действенного инструмента наведения порядка на территории муниципальных образований области, защиты законных прав и интересов граждан на благоприятную окружающую среду».

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что власти Калининграда предлагают внести изменения в областной Кодекс об административных правонарушениях, расширив перечень наказуемых деяний и увеличив штрафы. Речь о нарушениях в сфере благоустройства.

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