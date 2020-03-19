Госдума ужесточила наказание за продажу поддельных лекарств через интернет

В четверг, 19 марта, Госдума приняла на пленарном заседании законы, ужесточающие уголовную и административную ответственность за продажу контрафактных лекарств в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.



Первый законопроект вносит изменения в статью 238.1 УК РФ — «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Её предложено дополнить таким квалифицирующим признаком, как «совершение указанного преступления с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и через интернет».

«В качестве максимального наказания за уголовно-наказуемое деяние предусмотрено лишение свободы на срок от четырёх до шести лет», — пояснил журналистам глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Также депутаты на пленарном заседании приняли закон о введении административного наказания за продажу поддельных лекарств в сети. Штраф для граждан составит от 75 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — от 150 до 600 тысяч рублей, для юрлиц — от двух до шести миллионов рублей. Кроме того, для организаций и ИП в качестве альтернативного наказания возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Как уточняет ТАСС, критерием разграничения составов является стоимость препаратов. Если она превышает 100 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. При этом глава государства потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.