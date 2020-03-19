Из-за коронавируса иностранцам в России продлят визы

Из-за коронавируса иностранцам в России продлят визы
Виталий Невар / Новый Калининград
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В МВД России разъяснили, как увеличить срок временного пребывания иностранных граждан в РФ. Также там уточнили, что визы продлят вне зависимости от цели пребывания, сообщает РИА «Новости»

«В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, c 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории РФ», — передает пресс-центр ведомства.

Чтобы воспользоваться возможностью, необходимо обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением в произвольной форме.

«Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен», — сообщает МВД.

Также ведомством возобновлен прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам. Трудовые мигранты могут получить новые патенты без необходимости выезда за пределы РФ и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.

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