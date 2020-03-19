Из-за карантинных мер Литвы отменили поезд Адлер—Калининград

Из-за карантинных мер Литвы отменили поезд Адлер—Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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В связи с изменением Литвой правил транзита для калининградских составов, отменен поезд № 359/360 Адлер — Калининград. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе КЖД.

С 19 марта 2020 года через территорию Литвы могут ходить только два транзитных поезда в Калининградскую область — из Москвы и Санкт-Петербурга.

Поезд № 359/360 Адлер — Калининград отправлением 19 и 21 марта из Адлера проследует только до Минска. Все рейсы поезда № 360 Калининград — Адлер с 20 марта отменяются. С 23 марта поезд № 359/360 будет курсировать в сообщении Адлер — Смоленск.

Пассажиры могут вернуть билеты без сборов и плат в течение полугода. За возвратом денег нужно обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета или с помощью веб-ресурсов, через которые билеты были оформлены.

Подробную информацию о порядке возврата денег можно узнать по круглосуточному телефону 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

С 19 марта Литва изменила правила транзита для калининградских составов. В частности, в поездах теперь не должно быть более 100 человек, представители консульства составы больше не сопровождают, а проехать можно только по УПД-ЖД, по Шенгенской визе или УТД  пересечь границу на поезде нельзя. 

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