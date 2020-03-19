В Литве пациентам с коронавирусом в легкой форме разрешили лечиться дома

В Литве пациентам с легкими симптомами коронавируса дают возможность лечится дома, если у них будет возможность соблюдать условия самоизоляции. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает Delfi.

Кроме того, лечиться на дому после улучшения состояния смогут и пациенты, которые находились в стационаре из-за тяжелого осложнений. Литовский минздрав утверждает, что мировой опыт показывает эффективность такой системы.

«Мы вместе с врачами решили не госпитализировать тех пациентов, которые не требуют специфического лечения. Но главное тут — возможность изоляции. Это значит, что такой человек должен быть изолирован. Легкие симптомы вовсе не означают, что человек не представляет опасности для окружающих. Поэтому если люди хотят лечиться дома, а не в больнице, и их состояние это позволяет, то они должны придерживаться установленных правил. Тут не может быть никаких интерпретаций», — приводит издание слова министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги.