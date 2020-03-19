Отменены рейсы из Калининграда в Ташкент, и часть вечерних рейсов в Минск

В связи с ограничением авиасообщения из-за пандемии коронавируса отменены рейсы из Калининграда в Варшаву, в Ташкент, и в обратных направлениях. Об этом этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-служба аэропорта «Храброво».

Рейсы в Минск выполняются, отменены только часть вечерних рейсов. Рейсы по внутрироссийским направлениям выполняются согласно расписанию.

Вся актуальная информация о рейсах размещена на онлайн табло на официальном сайте аэропорта. Получить дополнительную информацию можно у авиакомпаний и в справочной службе аэропорта «Храброво» по телефону +7 (4012) 300-300.