Роспотребнадзор заявил о начале испытаний вакцины от коронавируса

В России начались испытания прототипов вакцины от коронавируса, сообщается 20 марта на сайте Роспотребнадзора.
Как отмечается в публикации, препараты разработали ученые вирусологического центра «Вектор» под Новосибирском. Испытания проходят на лабораторных животных, в частности на низших приматах. В ходе исследования специалисты определят самые перспективные и безопасные прототипы лекарства, а также установят состав, дозу и способ введения будущей вакцины. Предполагается, что ее использование начнется в четвертом квартале 2020 года.
Как ранее сообщал Минздрав РФ, российские ученые секвенировали полный геном коронавируса.
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