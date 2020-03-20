Калининградский пенсионный фонд закупает медицинские маски на 255 тысяч рублей

Управление пенсионного фонда России по Калининградской области намерено потратить 255 тыс. 196 руб. на закупку медицинских масок. Соответствующее извещение было опубликовано на портале госзакупок 19 марта.

Согласно техническому заданию, УПФР рассчитывает получить более 8058 «изделий, закрывающих нос и рот, и защищающих от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов». Ведомство рассчитывает найти поставщика в ходе конкурса 27 марта.

Напомним, из-за распространения коронавируса в регионе возник дефицит медицинских масок. Накануне в область через один из пунктов пропуска въехала фура с масками и антисептиком. Это первая поставка за 1,5 месяца.