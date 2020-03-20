Калининградский пенсионный фонд закупает медицинские маски на 255 тысяч рублей

Калининградский пенсионный фонд закупает медицинские маски на 255 тысяч рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Управление пенсионного фонда России по Калининградской области намерено потратить 255 тыс. 196 руб. на закупку медицинских масок. Соответствующее извещение было опубликовано на портале госзакупок 19 марта.

Согласно техническому заданию, УПФР рассчитывает получить более 8058 «изделий, закрывающих нос и рот, и защищающих от попадания в дыхательные пути присутствующих в воздухе микроорганизмов». Ведомство рассчитывает найти поставщика в ходе конкурса 27 марта.

Напомним, из-за распространения коронавируса в регионе возник дефицит медицинских масок. Накануне в область через один из пунктов пропуска въехала фура с масками и антисептиком. Это первая поставка за 1,5 месяца.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter