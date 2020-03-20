Правительство Калининградской области уходит на дистанционную работу

Правительство Калининградской области временно уходит на дистанционную работу из-за коронавируса. Об этом сообщается 20 марта на сайте областного кабмина.
Как отмечается в уведомлении, решение принято губернатором Антоном Алихановым. Оно вступит в силу 23 марта. "Применение дистанционного режима работы не вносит изменений в условия нормирования и оплаты труда работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации", - отмечается в сообщении.
Кроме того, временно ограничивается личный прием граждан, которым рекомендуется обращаться через интернет-приемную правительства или органов исполнительной власти региона.
Муниципальным властям также рекомендовано временно перейти на дистанционную работу.
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