«Храброво» о закрытии международного терминала: ждём развития событий

Прекращение работы международного сектора в аэропорту «Храброво» будет зависеть от решений, принимаемых на государственном уровне. Терминал закроют только при полной отмене зарубежных рейсов. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе аэропорта.
В «Храброво» также отметили, что не могут комментировать планы авиакомпании «Белавиа», которая выполняет рейсы на единственном действующем международном направлении Калининград — Минск. «Пока мы ждём развития событий и работаем», — добавили в пресс-службе.Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что собственник «Храброво» планирует закрыть международный терминал. При полном прекращении международного пассажиропотока аналогичное решение холдинг «Новапорт» планирует принять в отношении аэропортов Новосибирска и Волгограда.
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