«Коммерсантъ»: «Новапорт» решил закрыть международный терминал в «Храброво»

Собственник аэропорта «Храброво» — компания «Новапорт» — намерен закрыть международный терминал. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



По сведениям издания, при полном прекращении пассажиропотока «в скором времени будут закрыты международные терминалы в аэропортах Новосибирска, Калининграда, Волгограда». В холдинге рассчитывают сократить расходы на 15%.

Из-за распространения коронавирусной инфекции с 15 марта в «Храброво» отменены все рейсы польской авиакомпании LOT. Это был единственный перевозчик, который выполнял регулярные полёты из Калининграда в Европу. В четверг, 19 марта, стало известно, что отменены рейсы в Ташкент и часть вечерних рейсов в Минск.