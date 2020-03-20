Калининградский расчетно-сервисный центр переходит на «удалёнку»

Калининградский расчетно-сервисный центр переходит на «удалёнку»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Муниципальное казенное учреждение «Калининградский расчетно-сервисный центр» переходит на удаленный режим работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает администрация Калининграда на своем сайте.

В центре просят направлять обращения в письменной форме «посредством почтовой связи по адресу: 236006, г. Калининград, Московский проспект д.155-159, либо оставлять обращение в почтовом ящике, размещенном на фасаде здания». Также обращение можно прислать на электронную почту krsc@klgd.ru или направить его через МФЦ на пл Победы.

Консультации можно получить по следующим телефонам:

приемная: 92-41-11,

отдел взысканий: 92-41-28;92-41-18,

по вопросам социального найма жилья: 92-41-21;92-41-22,

по вопросам аренды земельных участков:

Центральный район — 92-41-29;

Московский район — 92-41-25;

Ленинградский район — 92-41-23;92-41-26;92-41-27.

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