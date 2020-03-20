Улицы Калининграда начали обрабатывать моющими средствами

Улицы Калининграда начали обрабатывать моющими средствами
Виталий Невар / Новый Калининград
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Улицы областного центра начали убирать с помощью моющих средств. Об этом в пятницу в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» сообщил директор МБУ «Чистота» Юрий Егоров.

«Я согласовал с городом, и с 18 марта мы приступили к мытью улично-дорожной сети с применением моющих средств. Есть специальные моющие средства, которые используются в гигиенических целях, но при необходимости, если будет что-то, не дай Бог, серьезное, мы готовы обрабатывать улицы и специальным раствором», — отметил Егоров.

«Водители и часть рабочих проходят ежедневный медицинский осмотр, измеряется температура, давление. Уборщикам мы дали рекомендации чтобы обязательно ходили в перчатках. Ну а маски люди самостоятельно покупают, если они есть», — рассказал Егоров.

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