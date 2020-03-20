Министерство просвещения РФ сократило дистанционные уроки до 30 минут

В Минпросвещения РФ разработали методические рекомендации для школ, техникумов и дополнительных общеобразовательных программ, которые перешли на дистанционную систему обучения на время карантина. В них описываются особенности обучения — в частности, уроки советуют сократить до 30 минут. Рекомендации уже направлены в регионы, сообщает «Коммерсант».

Образовательным организациям необходимо разработать приказ об организации дистанционного обучения. В документе должен быть прописан порядок индивидуальных консультаций и проведения контроля по учебным дисциплинам. Также необходимо будет сформировать расписание. Оно составляется на каждый учебный день в соответствии с учебным планом. Также время дистанционного урока, в отличие от очного, составит 30 минут. Учителя же должны оценивать работы учащихся посредством текстовых или аудиорецензий.

«В соответствии с техническими возможностями образовательная организация организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов»,— говорится в документе. В пример приводится организации урока с использованием Skype. Однако определить платформу школе предстоит самостоятельно.