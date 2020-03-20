В России за сутки зарегистрировали 54 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции у граждан РФ в 9 регионах, сообщает в пятницу, 20 марта, «Коммерсант». Калининградской области в списке регионов с выявленными случаями нет.



Наибольшее количество заболевших выявлено за сутки в Москве (33 человека), 6 — в Якутии, по 4 — в Санкт-Петербурге и Самарской области, по 2 — в Кировской и Новосибирской областях, по 1 — в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

Всего в России зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции.

Число заболевших коронавирусом в Калининградской области после выписки одной из пациенток уменьшилось до 4 человек.