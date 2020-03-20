В Минздраве советуют в самоизоляции танцевать и виртуально пить кофе

Людям в самоизоляции советуют не менять режим дня, разнообразно и калорийно питаться, пить кофе по скайпу и танцевать каждый час. Об этом заявила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина, пишет «Интерфакс».



«Обязательно нужно иметь режим дня, работать и жить по этому режиму. Ни в коем случае не засиживайтесь по ночам у компьютера. Ложитесь в одно и то же время, вставайте в одно и то же», — сказала Драпкина на пресс-конференции в пятницу, 20 марта.

Она посоветовала соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки, а также иметь спиртовые средства для обработки поверхностей в доме. «Влажные уборки и проветривание должны войти в ежедневный рацион», — уточнила Драпкина.

Также врач рекомендует разнообразно и сбалансированно питаться и не увлекаться продукцией быстрого приготовления, а также не пытаться сесть на диету.

«Я бы, честно говоря, калорийность еды не уменьшала, поскольку витамины, которые полезны, жирорастворимы. Поэтому питание должно быть достаточно калорийным. Не надо сейчас бросаться на диеты и пытаться худеть», — сказала она, добавив, что чтобы не набрать вес, надо больше двигаться — включать музыку каждый час и танцевать. .

«Танцевать — самое лучшее. Это поднимает настроение, дух и при этом все мышцы работают», — отметила Драпкина.

Чтобы не испытывать тревоги из-за отсутствия общения и встреч, главный терапевт предложила помнить, что все скоро пройдет, а также использовать виртуальные способы общения. «Можно виртуально выпить кофе с друзьями», — сказала она.