«Находимся в полной ж»: в Марокко застряла группа калининградцев

Из-за коронавируса и перекрытия границ в Марокко застряла калининградская туристическая группа из 18 человек. Об этом один из членов группы Дмитрий Поликовский написал в своем Instagram.

Группа должна была вернуться домой через Варшаву, но 13 марта Польша закрыла границы и рейс был отменён. Тогда туристы купили билеты до Калининграда через Москву. Однако 15 марта власти Марокко также объявили о закрытии границы.

«16 марта закрылись кафе и мелкие магазины, с этого дня мы без горячего питания. С 19 марта полиция запрещает перемещаться по улицам без уважительной причины, патруль на центральной улице города Эссуэйра нас затолкали обратно в двери отеля, а в темное время суток дружинники с повязками отловили нас на прогулке, и настоятельно рекомендовали вернуться в отель. С 18:00 20 марта вводится режим Чрезвычайной ситуации, при котором перемещение по улице возможно только по неотложным нуждам, с заранее заполненным бланком (всего допускается 5 причин). Прямо сейчас к крупным городам стягиваются огромные колонны военной техники», — пишет в социальной сети калининградец.

Группа перемещается в Касабланку, калининградские туристы рассчитывают на скорейшую эвакуацию, «так как настроение у местного населения меняется на негативное по отношению к европейцам, как источнику всех их проблем». В стране закрываются отели, останавливается мелкая торговля, а владельцам апартаментов запрещено селить туристов.

«Все эти дни мы просим хоть какой-то информации от Консульства РФ в Марокко, но от нас запросили список группы, после чего ничего не происходит. Уже эвакуировали граждан Франции, Англии, второй день вывозят немцев — правительства европейских стран направили сюда сотни пассажирских самолётов крупных авиакомпаний и решили проблему за 4 дня. Мы же находимся в полной ж... неизвестности», — сообщает Поликовский.