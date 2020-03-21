Торгово-промышленная палата: работы могут лишиться 8,6 млн россиян

Торгово-промышленная палата: работы могут лишиться 8,6 млн россиян
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Из-за негативного влияния пандемии коронавируса на экономику работу могут потерять около 8,6 млн россиян, около 3 млн предпринимателей потеряют свой бизнес. Об этом в субботу пишет «Газета.Ru» со ссылкой на мнение вице-президента Торгово-промышленной палаты Елены Дыбовой.

Она назвала это «очень высокой цифрой» и отметила, что «важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса». Опрос, проведенный системой региональных торгово-промышленных палат в понедельник и вторник текущей недели, показал, что каждый третий владелец малого бизнеса считает, что в нынешних условиях, при практически полном отсутствии спроса, «сможет продержаться еще один квартал». Каждый шестой утверждает, что шансов построить в ближайшее время новый бизнес у него нет.

Среди факторов, усугубляющих положение предпринимателей, Дыбова назвала закрытие границ между странами и ограничение авиаперевозок и туризма, падение спроса на товары, резкие изменения на рынке валюты, а также ограничения для отелей, ресторанов и мероприятий. По ее словам, другой проблемой являются высокие арендные платежи.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter