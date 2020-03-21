Торгово-промышленная палата: работы могут лишиться 8,6 млн россиян

Из-за негативного влияния пандемии коронавируса на экономику работу могут потерять около 8,6 млн россиян, около 3 млн предпринимателей потеряют свой бизнес. Об этом в субботу пишет «Газета.Ru» со ссылкой на мнение вице-президента Торгово-промышленной палаты Елены Дыбовой.

Она назвала это «очень высокой цифрой» и отметила, что «важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса». Опрос, проведенный системой региональных торгово-промышленных палат в понедельник и вторник текущей недели, показал, что каждый третий владелец малого бизнеса считает, что в нынешних условиях, при практически полном отсутствии спроса, «сможет продержаться еще один квартал». Каждый шестой утверждает, что шансов построить в ближайшее время новый бизнес у него нет.

Среди факторов, усугубляющих положение предпринимателей, Дыбова назвала закрытие границ между странами и ограничение авиаперевозок и туризма, падение спроса на товары, резкие изменения на рынке валюты, а также ограничения для отелей, ресторанов и мероприятий. По ее словам, другой проблемой являются высокие арендные платежи.