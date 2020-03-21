«Водоканал» ограничил прием населения и изменил график работы

«Водоканал» ограничил прием населения и изменил график работы
Виталий Невар / Новый Калининград
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«Водоканал» временно ограничивает прием населения и представителей юридических лиц. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу, 21 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

С 23 марта вводятся ограничение на вход посетителей в помещения канцелярии и зал обслуживания клиентов. В помещении канцелярии посетители смогут заходить по одному, а в зал обслуживания клиентов — соответственно количеству работающих окон. Изменён режим работы с посетителями, суббота теперь — неприёмный день.

Письменные обращения можно направлять по адресу: 236023, г. Калининград, Советский проспект, д. 107 или на адрес электронной почты: priemnaya@vk39.ru. Раздел «Обращения» официального сайта предприятия www.vk39.ru также открыт для приёма заявлений.

На официальном сайте предприятия www.vk39.ru размещена информация о способах удалённой передачи показаний, оплаты коммунальных услуг, а также телефоны служб и специалистов. Информацию можно уточнить по телефону 667-667.

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