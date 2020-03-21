Калининградских дальнобойщиков обязали самоизолироваться между рейсами

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса сформулировала рекомендации для водителей, осуществляющих перевозку грузов в Калининградскую область. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вне зависимости от страны, откуда движется груз, иностранные водители должны максимально сократить контакты с российскими гражданами на пунктах пропуска и оперативно после прибытия покинуть территорию региона.

Российским водителям работодатели обязаны обеспечить условия для самоизоляции между рейсами и контролировать её соблюдение.

В случае невозможности обеспечить эти условия, водитель помещается на изоляцию на 14 дней в домашних условиях или обсерваторе. В этот период он не может быть привлечен к работе. Наниматели должны обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и личной гигиены.