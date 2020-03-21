Один из заразившихся коронавирусом в Калининграде — 13-летний ребенок (обновлено)

Один из заразившихся коронавирусом в Калининграде — 13-летний ребенок (обновлено)

Коронавирусная инфекция в Калининградской области выявлена у мужчины средних лет и 13-летнего подростка. Об этом журналистам в субботу, 21 марта, сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Один из заразившихся — мужчина средних лет, житель города Калининграда. По нашим данным, за границу в последнее время он не выезжал. Его заразили уже здесь. Круг его знакомых сейчас выявляется. С высокой долей вероятности он заразился от своей знакомой, которая не так давно выезжала в Польшу. Сейчас она также проходит обследование. Второй пациент это мальчик, ему 13 лет. Он выезжал в Австрию. Соответственно он привез заболевание оттуда. Сейчас оба пациента находятся в условиях стационара. Их состояние не вызывает опасений у медиков. И круг общения обоих сейчас отрабатывается с целью выявления других людей, которые также подверглись заражению», — сказал Лысков.

Ранее стало известно, что за сутки в Калининградской области выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала эпидемии заболели 7 калининградцев, одна из пациенток уже выписана.

Обновлено в 17.21. Как уточнили в пресс-службе областного правительства, заразившийся мужчина все-таки выезжал в Польшу в последнее время и общался с зараженной коронавирусом женщиной там. «Оба случая получается завозные», — уточнил Лысков.


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